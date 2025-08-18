Haberler

İznik’te Yaya Kamyonetle Çarpıldı

YAYA KAMYONETİN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya kamyonete çarptı. Kaza sırasında yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde Dörtyol mevkisinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kemal C. (51) tarafından yönetilen 16 BMG 922 plakalı kamyonet, yolun karşısında koşarak geçmeye çalışan 66 yaşındaki Hüseyin Ali B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Çevredeki kişilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Hüseyin Ali B., İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Haberler

Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.