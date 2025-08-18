İznik’te Yaya Kamyonetle Çarpıldı

YAYA KAMYONETİN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa’nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya kamyonete çarptı. Kaza sırasında yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde Dörtyol mevkisinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kemal C. (51) tarafından yönetilen 16 BMG 922 plakalı kamyonet, yolun karşısında koşarak geçmeye çalışan 66 yaşındaki Hüseyin Ali B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Çevredeki kişilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Hüseyin Ali B., İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.