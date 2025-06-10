İznik’teki Kazılar Devam Ediyor

MEZARLIKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Bursa’nın İznik ilçesindeki bazilikanın çevresinde bulunan mezarlıklar, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun seyahat edeceğini açıkladığı İznik’te, 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte ortaya çıkan bazilikada, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in bilimsel koordinatörlüğünde 2015’te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalar devam ediyor. Çalışmalar sırasında Hristiyanlara ait olduğu düşünülen mezarlıklar keşfedildi. Islak zemin arkeoloji çalışmalarıyla açılan mezarlardaki iskeletler, antropologlar tarafından incelenip belgeleniyor. Kırılan kiremitler tamir edildikten sonra, iskeletler tekrar kendi yerlerine yerleştiriliyor.

KUTSAL PEDERLER KİLİSESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazının bilimsel danışmanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine, 2015’te yüzey araştırması olarak başlayan faaliyetlerin, 2016’dan itibaren su altı çalışmalara dönüştüğünü belirtti. Şahin, 2020 itibarıyla kıyılardan suyun çekildiğini ve şu anda bazilika kalıntısının büyük bölümünün açığa çıktığını ifade ederek, “Biz su altı kazılarını 2021’den sonra özellikle ıslak zemin arkeolojisine dönüştürdük ve sanırım bu konuda Türkiye’de tek araştırmayı yürüten ekibiz.” dedi. İznik’in, 325 yılında toplanan Birinci Konsil’e ev sahipliği yapması açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, “Birinci Konsil’in yapıldığı alana daha sonra ‘Kutsal Pederler Kilisesi’ olarak bilinen bir kilise inşa edilmiş. Şu anda kazısını sürdürdüğümüz kilisenin Kutsal Pederler Kilisesi olduğu, kazı sonuçlarıyla ortaya çıkmış oldu.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Papa’nın İznik’e geleceğini ve burada bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

İZİK VE İNANÇ TURİZMİ

Şahin, İznik’te son dönemlerde yabancı ziyaretçi sayısında bir artış gözlemlediklerini dile getirerek, “Hristiyanlardan edindiğim bilgiye göre Papa, herhangi bir şekilde buraya gelemeyecek olsa bile, Papa’nın ağzından bu alanın zikredilmesi ve buraya dikkati çekmesi, ‘Gideceğim’ demesi bile, şu anda kazı yapılan kiliseyi Hristiyan mezhepleri açısından bir hac yeri haline getirdi. İznik, inanç turizmi açısından tekrar çok önemli bir konuma geldi.” dedi.

Şahin, Birinci Konsil’in tüm mezhepler için önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz bu ziyaret kapsamında özellikle kilisenin çevresinde yer alan mezarları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mezarlar, buranın hem bir şehitlik hem de mezar kilisesi olduğunu gösteriyor. Her iki kavram da buranın bir zamanlar ‘Hacı Kilisesi’ olarak ziyaret edildiğini ve saygı duyulduğunu kanıtlıyor.”

KAZILARIN DEVAMI

Kazı yaptıkları kilisenin, arkeolojik verilere göre 1250’lerden sonra tamamen gömülerek sular altında kaldığını belirten Şahin, “Tamamen unutulmuş ve dikkatten kaçmış durumdaydı.” dedi. İznik’in inanç turizmi merkezi haline geldiğini ifade eden Şahin, “Papa’nın ziyareti, 1700’üncü yıl dönümü ve bu alanın ‘Hacı Kilisesi’ olduğunu göstermek açısından çok önemli. Kilisenin çevresi, kiliseye yakın defnedilmek isteyen Hristiyanların gömüleriyle dolu. Sürdürdüğümüz kazı programında mümkün olduğunca mezarların asıl sahiplerini uzaklaştırmamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Şahin, bu yıl mayıs ayında başladıkları kazıların eylül sonuna kadar süreceğini belirtirken, “Ekip üyelerimiz 10 kişi civarında. Üniversitelerin tatil olmasıyla sayıyı 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ekibimizde jeologlar, jeofizikçiler, restoratörler yer alıyor. Dolayısıyla geniş bir çalışma sürdürülüyor.” dedi.