İznik Türküsü İlk Kez Seslendirildi

FAZIL SAY’IN İZNİK TÜRKÜSÜ PRÖMİYERİ YAPILDI

Dünyaca tanınan piyanist ve besteci Fazıl Say’ın İznik’e yönelik özelleştirdiği “İznik Türküsü”nün prömiyeri gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Say’a özel hazırlatılan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan İznik’in kültürel mirasını yansıtan eser, İznik Gölü kıyısında dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

İZNİK ÜZERİNE BİR BESTE YAPMAK GURUR VERİYOR

Konser öncesinde konuşan Fazıl Say, İznik hakkında bir beste yapmanın kendisi için “gurur, onur ve sorumluluk” olduğunu belirtti. “İznik Türküsü”nü evrensel bir müzik eseri olarak hazırladıklarını söyleyen Say, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluşan İznik Türküsü’nün 6 aylık çalışma sürecinin böyle güzel sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün buraya gelen binlerce sanatsevere de teşekkür ediyorum” dedi.

BOZBEY’DEN İZNİK’İN KÜLTÜREL DEĞERLERİNE VURGU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanat olayını tüm sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Fazıl Say’ın melodilerinin İznik’in eşsiz güzelliklerini dünyaya duyuracağını dile getiren Bozbey, “Fazıl Say’ın İznik Türküsü’nün dünya prömiyerine, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın yorumuyla tanıklık ediyoruz. İznik, artık bir ezgi olarak gönüllerde yer alacak” diye konuştu. İznik’in Helenistik dönemden Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan köklü geçmişiyle ve doğal güzellikleriyle çok kültürlü bir merkez olduğunu vurguladı. “Dünyanın kalbi bugün İznik’te, Bursa’da atıyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

EZGİLERLE DOLU BİR GECE

Konser, Fazıl Say’ın solo eserleri çalarak başladığı piyano resitali ile devam etti. Gece ilerledikçe “İznik Türküsü”nü seslendiren Fazıl Say’a Soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik etti. Dünyada ilk kez seslendirilen eser, yaklaşık 15 dakika sürdü ve sanatseverler eseri dikkatle dinledi. Konser sonunda Fazıl Say ve Görkem Ezgi Yıldırım, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Say’a, Yıldırım’a ve sunucu Yekta Kopan’a plaket takdim etti.