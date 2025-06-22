İznik Türküsü Konseri İznik’te Gerçekleşti

Fazıl Say’la Buluşma Anı

BURSA Büyükşehir Belediyesi, ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’a besteletilen ‘İznik Türküsü’ adlı eseri, İznik Sahil Meydanı’nda gerçekleşen konser ile sanatseverlerle buluşturdu. İznik’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinden esinlenerek hazırlanan eser, Fazıl Say’ın piyano performansı ve Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın yorumu ile sahne aldı. Konser, bir araya gelen pek çok sanatseverin katılımıyla renklendi.

Katılımcılar ve Tugay’ın Anlamlı Sözleri

Programda, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uıjterlınde, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, konsoloslar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanatçılar ve vatandaşlar yer aldı. Konser öncesi sahne alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik Gölü kıyısında tarihi bir ana tanıklık ettiklerini vurgulayarak, “Fazıl Say’ın eserinin dünya prömiyerine Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın yorumu ile birlikte tanıklık ediyoruz. İznik, artık bir ezgi olacak. Gönüllerde yer alacak” ifadelerini kullandı.

Fazıl Say’ın Mutluluğu ve Teşekkürü

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle geçen gecede, Fazıl Say da İznik üzerine bir eser bestelemenin kendisi için büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu dile getirerek, “İznik Türküsü’nü evrensel bir müzik olarak hazırladık. Projenin 6 aylık sürecinin böyle güzel bir şekilde sonuçlanmasının mutluluğunu yaşıyorum. Buraya gelen binlerce sanatsevere de teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin Anısına Plaket Takdimi

Gecenin sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan Fazıl Say ve Görkem Ezgi Yıldırım’a, etkinliğin sunuculuğunu yapan Yekta Kopan’a Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından günün anısına plaket takdim edildi.