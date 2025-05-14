İznik Ve Jingdezhen Ortaklığı Gelişiyor

ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ

Türkiye’nin seramik üretim merkezi İznik ile Çin’in “porselen başkenti” Jingdezhen kenti arasındaki işbirliği giderek büyüyor. İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, bu ortaklığın kültürel mirası modern işbirliği ile buluşturmayı ve geleneksel el sanatlarına yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu döneminde tanınan İznik, 15. yüzyılın sonlarından 17. yüzyıla kadar kuvars ve cam hamuruyla yapılan çinileriyle meşhur oldu. 2021 yılından bu yana kardeş kent olan İznik ve Jingdezhen, müşteri ustalık ve kültürel etkileşim üzerine kurulu derin bir işbirliğine dönüşmüş.

PROJE VE HIZLANMA

Kaya, karşılıklı resmi heyet ziyaretlerinin artmasıyla iki kent arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ifade etti. “An itibarıyla en önemli ortak projemiz, İznik’te kurulacak olan seramik ve porselen üretim tesisi. Burada sadece üretim değil, Türk ve Çinli zanaatkarların bir araya gelerek kültürel sinerji yaratmalarına da olanak tanımasını hedefliyoruz” diye konuştu. Faaliyete geçişiyle beraber tesisin hem İznik’in kimliğini güçlendireceğine hem de dünya çapında etkili bir porselen merkeziyle olan ilişkileri kuvvetlendireceğine inanıldığını ekledi.

TİCARİ VE EĞİTİMSEL BOYUT

İznik ve Jingdezhen arasındaki işbirliği, ticari ve eğitimsel yönlerden de zengin. İstanbul’da, İznik çinileri ve Jingdezhen porselenleri içeren bir perakende satış mağazası açma sürecinde iki kentin ortak çalışma içinde olduğuna dikkat çeken Kaya, “Bu, ortak pazarlama çalışmaları için atılan küçüklüğü ama yine de önemli bir adım” dedi. Zanaatkar etkileşimleri de bu girişimin önemli bir parçasını oluşturuyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan edilen seramik ustası Adil Can Güven’in de aralarında bulunduğu birçok Türk zanaatkar, Jingdezhen’e giderek yerel üretim tekniklerini inceledi. Güven, yeni nesil zanaatkarlara eğitim vermeyi hedefliyor.

SEMPOZYUM HAZIRLIKLARI

Kaya, “Daha fazla genç zanaatkar ve ustamızı Jingdezhen’e göndermek ve onların tekniklerini yerinde öğrenmelerini sağlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi. 2024 yılında uluslararası seramik fuarına katılmak üzere Jingdezhen’e giden Kaya, etkinlikte birçok sanatçı ve meraklı ile bir araya geldiğini vurguladı. “Bu fuar, İznik çinileri ve seramikleriyle ilgili bir sempozyum planlama ilhamı verdi. Başlangıçta fuarla aynı ölçek olmayabilir ama çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu. Seminer hazırlıkları sürerken, İznikli yetkililer, güçlü bir etki yaratmak amacıyla Türkiye, Çin ve diğer ülkelerden uzman akademisyenlerle işbirliği yapıyorlar.