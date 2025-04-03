İZSU 3 Nisan Su Kesintisi Detayları

İZMİR’DE SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

İzmir’de su kesintisi yaşayan bölgeler açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 3 Nisan tarihinde İzmir’de su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri duyurdu. Kesintilerin ne zaman ve saat kaçta sona ereceği ise merak ediliyor. İşte İZSU tarafından belirtildiği üzere 3 Nisan İzmir su kesintisi saatleri.

KESİNTİ YAŞANACAK BÖLGELER VE SÜRELERİ

İzmir’de su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler ile bu kesintilerin süresi ve nedenleri detaylı bir şekilde belirlendi. Su kesintisinden etkilenecek bölgeler hakkında bilgi almak isteyenler için resmi açıklamalar yapılmıştır.