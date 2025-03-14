İZSU Duyurdu: İzmir’de Su Kesintisi Var

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 14 Mart günü İzmir’de su kesintisi meydana gelecek ilçeleri duyurdu. Bu kesintiler nedeniyle belirli bölgelerde su temini etkileniyor. Kesintinin nedenleri ve süresi hakkında bilgi verildi.

KESİNTİ SÜRELERİ VE NEDENLERİ

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin yanı sıra kesinti süresi ile nedenleri de açıklandı. Kesintilerin başlaması ve suyun ne zaman geleceği hakkında detaylı bilgiler İZSU tarafından paylaşılacak. Peki, sular ne zaman gelecek? Kesintilerin başlangıç saatleri ve tahmini bitiş zamanları ile ilgili bilgilere de ulaşmak mümkün.