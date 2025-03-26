İZTO Başkanı Özgener Ekonomik Güncellemeyi Vurguladı

YURTİÇİ TALEP VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Mahmut Özgener, yurtiçi talep, enflasyon, büyüme ve faiz oranları arasındaki ilişkiye bakarak mevcut tahmin setlerinde güncelleme yapılması gerektiğini belirtti. İZTO Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’ın yönetiminde, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Özgener, ekonomik durumu değerlendirdi.

DÖVİZ VE FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Özgener, finansal piyasalarda Türk Lirası varlıklarındaki oynaklığın belirli bir seviyenin altına geldikten sonra mevcut tahmin setlerinde güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti. “Geçtiğimiz hafta içinde uzun süredir stabil olan döviz kurları ciddi oranlarda değerlendi. Borsa sert bir şekilde geriledi. Ülkemizin 5 yıllık kredi risk primi CDS, 74 puan artarak, son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkemizin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 28 seviyelerinden yüzde 33’e yükseldi. Bu oranı, kurlardaki değişim kadar kritik olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

MERKEZ BANKASI’NIN MÜDAHALELERİ

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaklaşık 25 milyar dolarlık rezerv satış yaparak, Türk Lirası’ndaki değer kaybını yüzde 3-4 arasında tutmaya çalıştığını belirten Özgener, gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükselttiğini söyledi. Ayrıca, piyasadaki hem Türk Lirası hem de döviz likiditesine yönelik müdahalelerin devam ettiğini de ekledi.

Birlik ve Beraberlik vurgusu

Özgener, son günlerde yaşanan olayların üstesinden gelebilmek için birlik ve sağduyu çağrısında bulundu. “Hepimiz biliyoruz ki Türkiye, tarihi boyunca birçok zorluktan geçmiş, ancak her defasında birlik ve beraberlik içinde, sağduyusunu koruyarak yoluna devam etmiş bir ülke. Şimdiye kadar nice badireleri atlattık. Bugün yaşanan zorlukları aşmanın yolu da birlikte hareket etmekten geçiyor.” diye belirtti.

BELİRSİZLİK VE RİSK YÖNETİMİ

Yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkileri üzerine de açıklamalarda bulunan Özgener, “Siyasi akıştaki olayların, belirsizlik değil, ölçülebilir risk seviyesinde kalması gerekir. Ancak belirsizliğin getireceği bilinmezlerin bedeli çoktur.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhuriyet hedeflerine ulaşmak için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özgener, “Toplumsal ve bireysel olarak haklarımızın bir bütünü olan hukuk, adaletin tecelli etmesini sağlayan bir araçtır. Hepsinin üzerinde olan ‘hukukun üstünlüğü’, ülkeler için vazgeçilmez bir norm oluşturmaktadır.” diye belirtti.

Bu çerçevede, ekonominin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereken ortak aklın devreye girmesi gerektiğini vurguladı.