İztuzu’nda 300 caretta caretta yuvası

İZTUZU SAHİLİ’NDE CARETTA CARETTA YUVALARI ARTILIYOR

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili’nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta yuvalarının sayısının 300’e ulaştığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde, İztuzu’nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma çalışmaları devam ediyor.

YUVALAR KORUMA ALTINA ALINIYOR

Bu çalışma çerçevesinde deniz kaplumbağalarının yuvaları, kum üstü ve altında kafeslerle korunuyor ve yuvaların sıcaklık ile nem oranları düzenli olarak ölçülüyor. DEKAMER ekibi tarafından kumsalda tespit edilen 300. yuvanın görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ortasına geldiklerini ve yuva sayısının 300’e ulaştığını ifade etti.

700 YUVA TAHMİNİ

Yuva sezonu sona erdiğinde yaklaşık 700 yuvanın olacağı tahmini üzerinde duran Kaska, “Geçen sene 781 yuva tespit etmiştik ve bu rakam bir rekordu. Bu sene de bu sayıya yaklaşmayı bekliyoruz. Temmuzun ilk günlerinde de yavru çıkışlarının başlamasını bekliyoruz” dedi.