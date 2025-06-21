İzzet, 16 Kardeşi Olduğunu Açıkladı

YARIŞMACI KARDES SAYISIYLA ŞAŞIRTTI

TV8 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef Türkiye 2025’e katılan İzzet isimli yarışmacı, ilk tanışma esnasında “16 kardeşiz” ifadesini kullandı. Bu durum, jüri üyelerinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

ŞEFLERİN SORULARI PROGRAMA DAMGA VURDU

Şefler, yarışmacının bu açıklamasına kayıtsız kalmayarak, “Kardeşlerinin isimlerini sayabilir misin?” şeklinde bir soru yöneltti. İzzet’in yanıtı ve akabinde yaşananlar, programa damga vuran anlar arasında yer aldı.