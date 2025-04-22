İzzet Akkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZZET AKKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Edirne Televizyonu’nun kurucusu ve 20. Dönem Edirne Milletvekili Ümran Akkan’ın eşi olan İzzet Akkan (81), son yolculuğuna uğurlandı. Akkan için Eski Cami’de bir cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Akkan’ın naaşı Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene, Akkan’ın ailesi ve yakınları katıldı.

KEŞAN’DA ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Keşan Belediyesi çocuklara yönelik özel etkinlikler düzenliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliklerin 23 Nisan Çarşamba günü iki farklı noktada gerçekleştirileceği belirtildi. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde saat 15.00-17.00 arasında, Müze Keşan Bahçesi’nde ise saat 19.00’da düzenlenecek programlarda, çocuklara ücretsiz pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek.

TEMSİLİ MAKAM DEVİR TESLİMİ YAPILDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Keşan’da temsili makam devir teslim töreni yapıldı. Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, başkanlık makamını Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencisi Yaman Tınmaz’a devretti. Törende, Başkan Vekili Ergene, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında Tınmaz’a bilgi verdi. Makama oturan Yaman Tınmaz, kendisini tanıttıktan sonra yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olduğunu vurguladı. Programda Tınmaz, Ergene’ye çiçek takdim etti ve Ergene de Yaman Tınmaz’a Atatürk rozeti ve satranç takımı hediye etti.

TED EDİRNE KOLEJİ MÜSABAKALARDA BAŞARI GÖSTERDİ

TED Edirne Koleji Ortaokulu tenis takımları, okul sporları kapsamında düzenlenen il müsabakalarında derece elde etti. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalarda, TED Edirne Koleji Ortaokulu Küçük Erkek Takımı il üçüncüsü, Küçük Kız Takımı ise il dördüncüsü oldu. Okul yönetimi, turnuvada gösterdikleri başarılı performans dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.