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İzzet Batmaz, Güvercinler İçin Verici Taşıdı

YENİ VERİCİ TAŞINDI

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE 32 YILDIR RADYO İŞLETEN İZZET BATMAZ, GÜVERCİNLERİN RADYO VERİCİSİ İÇİNDE YAPTIĞI YUVAYI BOZMAK İÇİN YENİ BİR VERİCİ ALIP KURULUMU FARKLI BİR ALANA TAŞIDI. İzzet Batmaz, hem radyo işletmeciliği yapıyor hem de atletizm milli takım antrenörlüğü üstleniyor. Radyo stüdyosundaki havalandırma boşluğundaki verici cihazının içinde yuva kuran güvercinlerin rahatsız olmaması için 30 bin lira harcayıp yeni bir verici alarak bu cihazı başka bir yere taşıdı.

GÜVERCİN YUVASI VE KULUÇKA

Batmaz, güvercinlerin kuluçkada olduğunu belirterek, “Sabah radyoya gittiğimde stüdyodaki havalandırma boşluğuna açılan pencereyi açtığımda verici cihazının içinde güvercinlerin yuva yaptığını ve yumurtalarına kuluçkaya yattığını gördüm. Tabi onların yuvasını bozmak, rahatsız etmek olmazdı. Ben de 30 bin lira verip yeni bir cihaz ve ekipman alarak vericiyi başka bir alana taşıdım” açıklamasında bulundu. Bu durum, doğaya verilen önemi ve güvercinlere duyulan saygıyı gösteriyor.

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