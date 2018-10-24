İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda İzzet Çapa’nın kardeşi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta 12 ilde düzenlediği operasyonda 14 bin tarihi eser ele geçirdi. Operasyonlarda aralarında işadamı, heykeltıraş, sanat tarihçisi, sanat danışmanı ve müzayede salonu sahibi 30 kişi gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturmada, savcılık ünlü işletmeci İzzet Çapa’nın üvey kardeşi olduğu öğrenilen Onur Uğurlu hakkında da gözaltı kararı verdi.
Kaçakçılık ekipleri, Onur Uğurlu’yu İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı. Uğurlu’nun sorgusu devam ediyor.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK TARİHİ ESER OPERASYONU
İstanbul ve 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, nitelik açısından Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük tarihi eser kaçakçılık operasyonu geçen hafta düzenlenmişti.
HABERTURK