İzzet Özilhan, Türkiye’nin Ünlü İş İnsanı

İZZET ÖZİLHAN’IN PROFİLİ

İzzet Özilhan, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Özilhan, iş hayatındaki güçlü duruşuyla tanınıyor. Bunun yanı sıra, özel yaşamı ve sahip olduğu servet de kamuoyunda oldukça ilgi görüyor. Özilhan, iş yaşamındaki başarıları kadar sosyal yaşamıyla da magazin basınının gündeminde sıklıkla yer alıyor.

EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Hofstra Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında tamamlayan Özilhan, kariyerine 2006 yılında Coca-Cola A.Ş.’de Marka Temsilcisi olarak giriş yaptı. Daha sonra Coca-Cola Hellenic A.Ş.’de Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılından itibaren Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet gösteren Özilhan, grubun farklı sektörlerdeki yatırımları üzerinde çalışan ve büyümesine katkıda bulunan önemli bir figür. 1982 yılında doğan İzzet Özilhan, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olacak. İş hayatında genç yaşlardan itibaren önemli başarılar elde eden Özilhan, aynı zamanda Anadolu Grubu’nun yönetiminde de aktif bir rol oynuyor.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

İstanbul doğumlu olan İzzet Özilhan, ailesiyle birlikte uzun yıllardır bu şehirde yaşamaktadır. Hem iş hem de sosyal hayatını İstanbul’da sürdüren Özilhan, Anadolu Grubu’nun köklü ailesinden gelmektedir ve özellikle iş dünyasında İstanbul merkezli faaliyetleriyle tanınmaktadır. İzzet Özilhan, 2011 yılında ünlü oyuncu Yasemin Ergene ile evlendi. Bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. Özilhan ve Ergene çifti, zaman zaman magazin dünyasının ilgi odağı olmaktadır. 2023 yılının sonlarına doğru çift hakkında boşanma iddiaları gündeme gelmiş olsa da, bu söylentiler henüz resmi olarak doğrulanmadı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, spekülasyonların artmasına neden oldu. Ancak çift, özel hayatlarıyla ilgili kesin bir açıklama yapmamış durumda.