İzzettin Cebeci, Midyat’ta Tüketildi

OLAY YERİNE TEPKİLER

Midyat’ın Yolbaşı Mahallesi’nde ikamet eden İzzettin Cebeci, geçimini halk pazarlarında meyve ve sebze satarak sağlıyordu. Pazarın kurulduğu alan olan Savur ilçesine bağlı kırsal İçören Mahallesi’ne giden Cebeci, burada tezgahını açtı ve bir süre satış yaptı. Öğle saatlerinde, pazarın yakınındaki camiye giden Cebeci, geri dönmeyince arkadaşları ona ulaşmaya çalıştı. Ancak telefonla ulaşamayınca, pazarcı arkadaşları caminin tuvaletine baktı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Burada Cebeci’yi boğazı kesilmiş bir şekilde bulan arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından, Cebeci’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. O olayla ilgili soruşturma başlatıldı.