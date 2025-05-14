J. David Lille’den Ayrılacağını Duyurdu

JONATHAN DAVID’DEN VEDA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin gündeminde olan Jonathan David ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Lille’in 25 yaşındaki Kanadalı golcüsü Jonathan David, sezon bitiminde takımdan ayrılacağına dair açıklamada bulundu. 2020 yılında Gent’ten Lille’e 27 milyon euro karşılığında transfer olan David, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile Fransız ekibine veda ettiğini belirtti.

TRANSFER İÇİN YARIŞA KATILAN TAKIMLAR

Kanadalı forvet oyuncusuna Fenerbahçe’nin yanı sıra pek çok kulüp ilgi gösteriyor. İtalyan takımları Napoli ve Fiorentina, İngiltere’den West Ham United ve İspanyol kulübü Sevilla, Jonathan David’i kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor. Bu sezon Lille formasıyla 48 maça çıkan David, 25 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Fransa Ligue 1’de bir kez şampiyonluk yaşamış olan yıldız futbolcu, performansı ve deneyimiyle transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.