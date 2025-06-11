J. Lopez, WorldPride DC’de etkileyiciydi

PERFORMANSIYLA ETKİLEDİ

Jennifer Lopez, WorldPride DC etkinliğinde gerçekleştirdiği sahne performansıyla izleyenleri adeta mest etti. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı, gecede sahne alırken tercih ettiği cesur kıyafetlerle dikkat çekti. New York merkezli tasarım markası The Blonds tarafından hazırlanan zırh esintili yüksek kesimli tulumu, özellikle izleyenlerin gözlerini kamaştırdı. Lopez’in dans ederken giydiği bu cesur kıyafet, izleyicilere bir kostüm kazası yaşanacak hissini verdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

24 Temmuz’da 56 yaşına girecek olan sanatçı, sahne görünümünü diz üstü parlak çizmelerle tamamladı. Konser sonrası Instagram hesabında geceye ait birçok fotoğraf paylaştı ve hem tasarımcılara hem de stilistleri Rob Zangardi ve Mariel Haenn’e teşekkür etti. Lopez, “WorldPride sahnesindeki ışıltılı görünümlerimi muhteşem bir şekilde hazırlayan @theblondsny’e kocaman teşekkürler – ve etkileyici siyah tulum için @fashionbyreyortiz’e özel bir alkış. Görevi sadece yerine getirmediniz, baştan yazdınız! Sahnenin kraliçeleri sizsiniz, taçlarınız onaylandı!” ifadelerini kullandı.

LGBT+ TOPLULUĞUNA MESAJ GÖNDERDİ

Konser sırasında hayranlarına hitap eden Lopez, özellikle LGBT+ topluluğuna yönelik duygusal bir mesaj iletti. Out Magazine’e göre ünlü yıldız, konuşmasında “Yıllar boyunca sevginiz ve desteğiniz bana güç verdi. Bugün burada sizleri kutlamak için bulunuyorum. Toplumu, çeşitliliği, sevgiyi ve özgürlüğü kutlamak için burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepimizin kim olmak istiyorsak o olma, hayatı istediğimiz gibi yaşama, içimizdeki insanı özgürce ifade etme hakkı var. Tanrı bize bu hakkı verdi ve kimse bizden bunu alamaz,” sözlerine yer verdi.

YENİ FİLMİNİ TANITTI

Lopez, performansı sırasında yaklaşan filmi Kiss of the Spider Woman’dan aynı isimli parçayı da seslendirdi. Filmle ilgili de sahnede heyecanlı bir konuşma gerçekleştiren yıldız, yapımın güzelliğini vurguladı. Filmin yapımcılığını eski nişanlısı Ben Affleck ve yakın arkadaşı Matt Damon üstlendi. Lopez, hikâyeyi “Bu film; sevgi, kabullenme, imkânsız şartlar ve birbirimizde insanlığı görebilme üzerine. Dış görünüşümüzden çok, içimizde kim olduğumuza aşık olmayı anlatıyor,” şeklinde tanımladı.