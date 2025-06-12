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J. Löw, Takım İçin Geliyor

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TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Joachim Löw, teknik direktörlük kariyerine yeniden başlamak için hazırlık yapıyor. Deneyimli teknik adam, adı zaman zaman farklı takımlarla anılsa da, bu kez sürpriz bir kulüp ile anılıyor. 2021 yılından bu yana takımsız kalan 65 yaşındaki Löw, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, “henüz emekli olmadığını” dile getirdi.

Yeniden bir ekip yönetmek istediğini ifade eden Löw, “Bu yeniden bir milli takım olabilir” açıklamasında bulundu. Ancak bu yorumunun yanı sıra, Joachim Löw’ün talip olduğu kulüp de gün yüzüne çıktı. Bu gelişmeler, Löw’ün geleceği hakkında yeni bir merak uyandırıyor.

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