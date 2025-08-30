Spor

J. Mourinho Türkiye’den Ayrıldı.

j-mourinho-turkiye-den-ayrildi

FENERBAHÇE’DEN AYRILIŞI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülenirken, imza için geldiği dönemde binlerce taraftarın karşıladığı hocanın yalnız başına ayrılması dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Dünya

Kremlin Duyurdu: Erdoğan Ve Putin 1 Eylül’de Görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Çin'de gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi'ne katılacak ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
Ekonomi

Konut Kredisi Faizleri Düşmeye Devam Ediyor

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi konut kredilerinde faizlerin daha düşük seviyelere gerilemesini sağladı. Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar faizler %2.50'ye inebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.