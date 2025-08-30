J. Mourinho Türkiye’den Ayrıldı.

FENERBAHÇE’DEN AYRILIŞI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülenirken, imza için geldiği dönemde binlerce taraftarın karşıladığı hocanın yalnız başına ayrılması dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” bilgisi verildi.