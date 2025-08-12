J70 Match Race Yarışları Devam Ediyor

YARIŞLARDA BAŞARILI MÜCADELELER SERGİLENİYOR

13. TAYK-Eker Olympos Regatta, J70 Match Race ve 210 teknenin katıldığı Hareketli Salma yarışları heyecan dolu anlara sahne oluyor. J70 Match Race’de 6 teknenin karşılaştığı 15 sıralama maçının lideri, 5 galibiyetle Doğa Arıbaş Sailing Team oldu. Bu önemli etkinlik Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenleniyor.

REKABETÇİ YARIŞ ETAPLARI DEVAM EDİYOR

Yelken sporunun en heyecan verici sınıflarından biri olan J70 Match Race yarışları, 12 Ağustos’ta gerçekleştirilen etkileyici karşılaşmalarla başladı. Türkiye’de ikinci kez yapılan J70 Match Race, 2024 yılında da olduğu gibi Olympos Regatta’nın en rekabetçi bölümlerinden biri olarak Moda Deniz Kulübü açıklarında yelkenseverlerle buluştu. Rüzgârın sık değişmesi, deneyimli ve güçlü manevra kabiliyetine sahip ekiplerin öne çıkmasına olanak tanıdı. Yarışlar, hızlı seyirler ve ani rüzgâr değişimleriyle teknelerin yan yatması gibi olaylarla izleyicilere unutulmaz anlar sundu.

DOĞA ARIBAŞ SAILING TEAM’İN BAŞARISI

Bire bir yarış formatında yapılan toplam 15 sıralama maçında Doğa Arıbaş’ın dümenciliğinde bulunan Doğa Arıbaş Sailing Team, 5 galibiyetle sıralama turlarının birincisi oldu. J70 Match Race sıralama maçlarına ayrıca Ahmet Eker’in yönettiği Eker Kaymak, Nevra Eker’in liderliğindeki Efsane Yoğurt, Engin Özgen’in dümenciliğindeki Target Sailing, Erman Ayvaz’ın öncülüğündeki Happyhour JR ve Batu Özonur’un katıldığı MYSK – Gelner Sailing Team takımları da iştirak etti. 13. TAYK-Eker Olympos Regatta’da, J70 Match Race şampiyonu 13 Ağustos’ta düzenlenecek eleme yarışlarının ardından açıklanacak.