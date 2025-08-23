Jade Damarell İntihar Etti, Kayıtlara Geçti

İNGİLTERE’DEKİ TRAJİK OLAY

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre yükseklikten atladıktan sonra paraşütünü açmayarak hayatına son verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, genç kadının ölümü “intihar” olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, Damarell’in kasıtlı olarak yaşamına son verdiği sonucuna vardıklarını açıkladı. Damarell’in ölümünden bir gece önce partneriyle ilişkisini bitirdiği bildirilmekte.

PARAŞÜT VE EKİPMANLARININ DURUMU

Galler’in Caerphilly kentinden gelen Jade Damarell’in daha önce 500’den fazla paraşüt atlayışı gerçekleştirdiği ve ölümünden bir gün önce altı kez atladığı kaydedildi. Ancak son atlayışında 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek devreye sokmadığı ve otomatik açılma mekanizmasını da kapattığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde paraşüt ve cihazın tamamen sağlam olduğu belirlendi. Polis raporuna göre, Damarell, telefonunun kilit ekranına ölümünden sonra erişim talimatı bırakmıştı.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Damarell’in telefonunda ailesine yazdığı notlarda özür dilediği, teşekkür ettiği ve mali bilgilerini paylaştığı dikkat çekmekte. Ailesi, soruşturma sonrası yaptıkları açıklamada intihar kararını kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini ifade etti.