Jaecoo 7 PHEV Sürüşte Yenilikçi Teknolojiler Sunuyor

JAECOO 7 PHEV’İN TEKNOLOJİSİ HAKKINDA DERİNLEME ANALİZ

JAECOO 7 PHEV ürün teknolojisinin CTO’su ve Ortak Yaratım Sorumlusu Zhang Zhifu, bu modelin olağanüstü sürüş deneyiminin arkasındaki teknolojiyi detaylandıran bir analiz paylaştı. Analize göre Süper Hibrit Sistem; beşinci nesil 1.5 TGDI DHE, Hibrite Özel Şanzıman (DHT) ve hibrit araçlar için geliştirilmiş yüksek performanslı batarya seti olmak üzere üç temel teknolojiyi içeriyor. Bu yenilikçi teknolojiler, JAECOO markasının küresel pazardaki liderliğini güçlendirirken, Türk tüketicisinin çevre dostu ve verimli mobilite çözümlerine olan ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye’de çevre dostu mobiliteye yeni bir ivme kazandırıyor.

ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİK BAŞARILAR

Çinli premium off-road SUV markası JAECOO’nun yeni şarj edilebilir hibrit enerji aracı JAECOO 7 PHEV, dünyanın en iyi Süper Hibrit Sistemi (SHS) ile rakipsiz bir enerji çözümü haline geliyor. JAECOO 7 PHEV ürün teknolojisinin CTO’su ve Ortak Yaratım Sorumlusu Zhang Zhifu, SHS’nin temel bileşenlerinin ayrıntılarını sunarak markanın yeni enerji araçları konusundaki kapsamlı araştırma ve geliştirme becerilerini gözler önüne sermiş oldu. Bu sistem, JAECOO’nun güç, menzil ve enerji verimliliği konusundaki kullanıcı ihtiyaçlarını iyi anladığını gösteriyor ve şirketin üçüncü nesil hibrit teknolojisini başarıyla uygulamasına dayanıyor.

BEŞİNCİ NESİL MOTORUN PERFORMANSI

Beşinci nesil 1.5 TGDI DHE (Hibrite Özel Motor), verimlilik, güç ve enerji tasarrufu sunuyor. Süper Hibrit Sistem’in merkezine yerleşen bu motor, JAECOO 7 PHEV’e 525 Nm tork ve 255 kW güç sağlıyor. Hibrite özel şanzıman (DHT) ile birlikte araç, yüksek hızlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Özellikle dik yokuşlarda güçlü performans sergileyerek JAECOO 7 PHEV’in gerçek bir süper hibrit olmasını sağlıyor. Ek olarak, motorun belirli teknolojilerle birleştirilmesi sayesinde yakıt verimliliği arttırılıyor ve enerji tüketimi azalıyor.

VERİMLİ ŞANZIMAN TEKNOLOJİSİ

Sürekli değişken hibrite özel şanzıman (DHT), aracın sürüş deneyimini temelden etkiliyor. Bu şanzıman sayesinde güç aktarımı oldukça verimli hale geliyor ve sürücülere sessiz, akıcı bir deneyim sunuluyor. DHT, virajlarda geleneksel vites değişimlerinin yarattığı sarsıntıları ortadan kaldırarak her hızlanma ve yavaşlamada yumuşak tepkiler veriyor. Araç fren anında enerji geri kazanım sistemi devreye girerek bataryayı şarj etmek için kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor, bu da enerji tüketimini daha da azaltıyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI BATARYA PAKETİ

Yüksek performanslı hibrite özel batarya paketi, JAECOO 7 PHEV’in enerji verimliliğini artırıyor. Araç, tam şarjla 90 km’nin üzerinde tamamen elektrikli sürüş gerçekleştirebiliyor ve toplam sürüş menzilini 1.200 km’ye kadar çıkarabiliyor. Gerçek kullanım koşullarında yapılan testlerde 1.353 km menzil sunarak sınıfının en iyi değerlerini sergiliyor. JAECOO 7 PHEV, ayrıca gelişmiş batarya koruma sistemi sayesinde geniş sıcaklık aralığında bile güvenli bir deneyim sunuyor.

MOBİL GÜÇ KAYNAĞI OLARAK JAECOO 7 PHEV

Yeni enerji teknolojisindeki yenilikçi liderliğiyle, JAECOO 7 PHEV kullanıcılara yüksek kaliteli bir sürüş deneyimi sunmanın yanında, açık hava etkinlikleri için de 3,3 kW V2L (Araçtan Şarj) işleviyle mobil güç kaynağı olarak hizmet veriyor. JAECOO, gelecekte daha kişiselleştirilmiş yeni enerji seyahat çözümleri sunmak amacıyla Türkiye pazarında daha yakın iş birliği yapacak.