Jaecoo J7’de Büyük Fırsat Sadece 5 Gün

Türkiye’de son günlerde yaşanan gelişmeler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının sonucunda piyasalarda belirsizlik yarattı. Döviz kuru ani bir yükseliş gösterirken, otomobil sektörü de bu durumdan etkilendi. Chery’nin off-road SUV markası Jaecoo, J7 modelinin Mart 2025 için fiyatlarını duyurdu. Şu an için fiyatlar sabit kalıyor fakat döviz kurlarının bu seyri devam ederse, Nisan ayında zam kaçınılmaz olacak. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Fiyatı vergi, üretici ve kur belirler” diyerek bu durumu vurguladı. Eğer Jaecoo J7 satın almayı düşünüyorsanız, Mart ayı fiyatlarıyla sadece 5 gün kaldı!

PROTESTOLAR VE PİYASALARDaki BELİRSİZLİK

Saraçhane’deki protestolar ve siyaset sahnesindeki gerilimler, piyasalardaki belirsizliği artırdı. Döviz kuru, bu karışıklıktan etkilenerek hızlı bir yükseliş göstermeye başladı. Otomobil fiyatları da döviz kurlarıyla doğrudan bağlantılı olduğu için, ithal parçalar ve vergiler nedeniyle etiketlerin Nisan ayında değişmesi bekleniyor. Bununla birlikte, stokların tükenme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, bayilerde yeni fiyatlandırmalar üzerinde konuşulmaya başlandı.

JAECOO J7’NİN ÖZELLİKLERİ

Jaecoo J7, hem şehir içi hem de arazi kullanımı için iddialı bir SUV olarak öne çıkıyor. Aracın 1.6 litrelik motoru 145 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT şanzıman ile sunulan modelin 4×2 versiyonu 7,5 litre, 4×4 versiyonu ise 8 litre yakıt tüketiyor. ARDIS akıllı sürüş sistemi, her türlü zemin koşulunda kontrol sağlıyor. İç mekanında 10.25 inç dijital gösterge ve opsiyonel olarak 13.2 veya 14.8 inç multimedya ekranları bulunuyor. Ayrıca, Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz şarj gibi standart özellikler mevcut. Üst donanımda Sony ses sistemi ve head-up display dikkat çekiyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’ye üç yeni Jaecoo modeli daha gelmesi planlanıyor.