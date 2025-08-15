Haberler

Jak Ekipleri Erek Dağı’na Tırmandı

Erek Dağı’nda Türk Bayrağı Dalgalandı

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (JAK) mensupları, 3180 rakımlı Erek Dağı’na zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı. İpekyolu ilçesi sınırları içinde yer alan ve şehrin en yüksek noktalarından biri olan Erek Dağı’na ulaşmak için yoğun bir çaba harcayan JAK ekipleri, zirveye başarıyla ulaştı.

Ekipler Zirvede Saygı Duruşunda Bulundu

Zirveye ulaştıktan sonra Türk bayrağını açan ekipler, bu anlamlı eylem sonrası saygı duruşunda bulundu. Ayrıca, tırmanışın ardından zirveden muhteşem Van manzarasını da görüntülemeyi ihmal etmedi. Ekipler, bu özel anı kutlamak amacıyla “Daima görevinin başında milletinin yanında jandarma 186 yaşında” yazılı bir pankart da açtı.

