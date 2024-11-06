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Spor

Jake Paul ve Mike Tyson Maçı İçin Geri Sayım Başladı!

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JAKES PAUL İLE MIKE TYSON’IN KARŞILAŞMASI

Jake Paul ile Mike Tyson arasında gerçekleşecek profesyonel ağır sıklet boks mücadelesi, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00’te başlayacak ve bu etkinlik dijital yayın platformu Netflix üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Spor tutkunlarının yakından takip ettiği bu karşılaşma, Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımları arasında yer alan Dallas Cowboys’a ev sahipliği yapan 80 bin kişilik AT&T Stadı’nda düzenlenecek.

MÜSABAKADAN ÖNCEKİ ETKİNLİKLER

Karşılaşma öncesinde ayrıca üç farklı müsabaka daha yapılacak. Bu, izleyicilere, büyük karşılaşmadan önce heyecan dolu anlar sunma fırsatı verecek. Boks dünyasındaki bu önemli organizasyon, birçok sporseverin ilgi odağı olurken, büyük bir çekişmeye sahne olabilecek.

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