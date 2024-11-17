“Jake Paul ve Mike Tyson Maçının Sürpriz Kazananı”

BOKS DÜNYASINDAKİ TARİHİ KARŞILAŞMA

Boks evreninin merakla beklediği Jake Paul ve Mike Tyson karşılaşması yakın zamanda gerçekleşti. Bu müsabakada galip gelen isim Jake Paul oldu. Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri ise ‘Round Girl’ olarak tanınan Sydney Thomas oldu. Kısa bir süre içerisinde binlerce takipçi kazandı. Mike Tyson, boks tarihinin en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak bilinirken, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi.

MAÇ SONU SAYGI VE TANIMLAMA

Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson’ı 78-74 puanla yenerken, maçın son saniyelerinde Tyson’a saygı göstererek boyun eğdi. Paul, maç sonrasında “Mike Tyson bir GOAT. O bir ikon. Onunla dövüşebilmek bir onurdu. O kesinlikle dünyadaki en sert adam” sözleriyle Tyson’a olan saygısını dile getirdi.

SYDNEY THOMAS’IN ÜNLENİŞİ

Jake Paul ve Mike Tyson dışında o gece konuşulan bir diğer isim Sydney Thomas oldu. “Round girl” olarak karşılaşmada yer alan Thomas, gecenin unutulmaz figürlerinden biri haline geldi. Müsabaka öncesinde 100 binden az takipçisi bulunan Thomas, dövüş sonrası tüm dünyadan büyük ilgi gördü. Şu anda 411 bin takipçisi bulunuyor.