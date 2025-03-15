Jakirovic: “Şanssız Bir Kayıp Oldu”

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının yaşadığı mağlubiyete çok üzüldüklerini belirtti.

MÜCADELE VE POZİSYONLAR

Maçta takımının Gaziantep’ten daha etkili oynadığını ifade eden Jakirovic, “Bugün bizim için şanssız bir kayıp oldu. Maçın genelinde Gaziantep’ten daha iyi oynadık. Çok net pozisyonlara girdik, Gaziantep kalecisi 6 net kurtarış yaptı. Gaziantepspor’u tebrik ediyorum.” dedi.

Jakirovic, yaşanan kaybın ardından takımın daha sıkı çalışması gerektiğinin altını çizdi. “Bu maç artık bitti. Puan ya da puanlar almak istiyorsak, bundan sonraki maçlarda girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.