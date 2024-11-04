“Jakobs’un Sakatlığı Takımı Etkiledi”

JAKOBS’UN SAKATLIĞI

Galatasaray’da Jakobs, Antalya ile yapılan deplasmanda sakatlık yaşamıştı. Okan Buruk, Senegalli futbolcunun yokluğunda Elfsborg ile oynanan karşılaşmada üçlü savunma sistemi uygulamış, Beşiktaş derbisinde ise sol bekte Barış Alper’i görevlendirmişti.

TAKTİKSEL DEĞİŞİM

Bu sakatlık durumu, takımın oyun düzenini etkilemiş, hoca Okan Buruk’un farklı pozisyon tercihleri yapmasına neden olmuştur. Jakobs’un geri dönüşü, Galatasaray’ın savunma hattının stabilitesini artırma konusunda önemli bir aşama sağlayacak.