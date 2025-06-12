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James Price Siyanür İçip İntihar Etmiştir

YARIŞMA HAKKINDA DETAYLAR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, yeni bölümleriyle ATV kanalında izleyicilerle buluşuyor. Son bölüm, yarışmanın merak uyandıran sorularıyla dikkat çekiyor. Yarışmada, 1752-1783 yılları arasında yaşamış olan İngiliz kimyager James Price ile ilgili bir soru öne çıkıyor. Price, civayı altına çevirdiğini iddia etmiş ve bu iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucunda deneyini yetkin kişiler önünde tekrar etmiştir.

JAMES PRICE’IN İDDİASI VE SONUCU

Yarışmadaki soru ise şöyle: “James Price, civayı altına çevirdiğini söylemiş, iddiasının ispatı için yapılan baskı sonucu deneyini yetkin kişiler önünde tekrar ederken hangisini yapmıştır?” Cevap seçenekleri arasında A: İzleyenlere civa içirmiştir, B: Siyanür içip intihar etmiştir, C: Ten rengini maviye çevirmiştir, D: Altını cıvaya çevirmiştir yer alıyor. Doğru cevap ise B seçeneği, yani “Siyanür içip intihar etmiştir.”

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