James Wynn, Dogecoin’de (DOGE) 22.627 Dolar Kaybetti. Yeni Uzun Pozisyon İçin Hazır. Son Kayıplar, Mart’tan Beri Devam Ediyor. PEPE’de De Milyonlarca Kayıp Yaşadı. Riskli İşlemlerini Süreceklerini Açıkladı

KAYIP VE YENİ POZİSYON AÇMA HAZIRLIĞI

Kripto milenyeri James Wynn, Dogecoin (DOGE) üzerinde açtığı 10x kaldıraçlı uzun pozisyonunun tasfiye olmasıyla 22.627 dolar kaybetti. Ancak Wynn, yaşadığı bu kayba rağmen piyasa düşüşünün sona erdiğini savunarak yeni bir uzun pozisyon açmaya hazırlandığını duyurdu. Wynn’in bu tasfiyesi, mart ayından bu yana yaşadığı milyarlarca dolarlık kayıpların ardındaki bir başka halka oldu. Onchain verilerine göre, Wynn, tek bir hesap üzerinden mart ayından itibaren 21,7 milyon dolardan fazla zarar etti.

ÖNCEKİ KAYIPLAR VE HAZİNE GÖRÜŞÜ

Son tasfiyeden önce, 30 Mayıs’ta 100 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) pozisyonu, 105 bin dolar seviyesine inen kısa düşüş sırasında tasfiye olmuştu. Bunun ardından, haziran başında yine 100 milyon dolarlık bir Bitcoin pozisyonunu kaybederek yaklaşık 25 milyon dolar zarar yaşadı. Wynn, yaşadığı son DOGE kaybını “memecoin cabal” olarak adlandırdığı piyasa yapıcıların manipülatif işlemlerine bağladı. Bu bağlamda, “Memecoin piyasasında arzı onlara verirseniz doğrudan üzerinize boşaltıyorlar” şeklinde bir açıklama yaptı.

YENİ STRATEJİLER VE GÖZLEMLER

Kendi meme coin projelerini geliştirmeyi planlayan Wynn, bu projelerde sosyal medya etkileyicilerinin (KOL) herhangi bir pay almayacağını vurguladı. Daha önce PEPE ve benzeri altcoinlerde de milyonlarca dolarlık kayıp yaşayan Wynn’in yeni stratejisi, piyasa takipçileri tarafından merakla izleniyor. Son gelişmelere rağmen Wynn’in piyasalara bakışındaki iyimserlik değişmemiş durumda. “Ayı piyasası söylemleri abartılı, zaman max long zamanı” diyen yatırımcı, riskli kaldıraçlı işlemlerine devam edeceğini belirtti.