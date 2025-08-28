Jamie Vardy, Cremonese İle Anlaştı

VARDY’NİN YENİ TAKIMI BELİ OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City formasıyla tam 13 sezon geçiren Jamie Vardy, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübüyle olan kariyerine veda etti. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; 37 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Uzun bir süre yeni bir kulüp arayışında olan Vardy, İtalya Serie A’nın yeni ekiplerinden Cremonese’den gelen transfer teklifini kabul etti.

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberde, iki taraf arasında son görüşmelerin yapıldığı ve Vardy’nin kısa süre içinde İtalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı bilgisi verildi. Geride kalan sezonda Leicester City ile çıktığı 36 maçta 10 gol atan Vardy, aynı zamanda 4 gol pası da verdi. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken Vardy, yeni meydan okumasına hazır görünüyor.