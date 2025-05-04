Jamie Vardy Hakemi Durdurdu, Ne Güzel!

MAÇIN KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN HAREKET

İngiltere Premier Lig’de Leicester City ve Southampton arasında gerçekleşen mücadelede, hakemin sakatlandığı bir an dikkat çekti. Maçın 21. dakikasında Leicester’ın 1-0’lık üstünlüğü söz konusuyken, hakem David Webb bir çarpışma sonucu yere düştü. Bu durumu fark etmeyen diğer oyuncular, topla mücadelelerine devam etti.

JAMIE VARDY’NİN DİKKAT ÇEKEN MÜDAHALESİ

Olay sırasında Jamie Vardy, hakemin yerde yattığını fark etti ve hemen o bölgeye hareketlendi. Leicester’ın tecrübeli futbolcusu, hakemin düdüğünü çalarak oyunu durdurmayı sağladı. Bu anlar, stadyumdaki taraftarlarda gülümsemeye neden olurken, hakem Webb oyuna devam edemedi ve yerini dördüncü hakem Sam Barrott’a bıraktı.