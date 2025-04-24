Jamie Vardy, Leicester City’ye Veda Ediyor

JAMIE VARDY’DEN LEICESTER CITY’YE VEDA

Leicester City ile birçok tarihi başarıya imza atan 38 yaşındaki İngiliz santrfor Jamie Vardy, kulübe veda ediyor. 2012-2013 sezonunda Leicester City’ye transfer olan Vardy, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda Leicester City’den ayrılacağını duyurdu. Ayrıca Leicester kulübü, sezon sonunda Jamie Vardy’ye özel bir veda töreni düzenleyeceğini açıkladı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Vardy, Leicester City ile birlikte, Premier Lig, FA Kupası, Community Shield ve iki kez Championship şampiyonluğu elde etti. Toplamda 496 maça çıkan yıldız isim, 198 gol atma başarısı gösterdi ve 69 kez asist yaptı.