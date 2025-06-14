Jandarma, 13 kişiyi tutukladı

KARARLI DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Karaman’da jandarma ekipleri gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları kapsamında çeşitli suçlardan aranması olan 61 kişiden 13’ünü tutukladı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanındaki genel uygulamalar sürüyor. 30 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptıqları uygulamalarda 43 bin 603 kişi sorgulandı ve bu süreçte 61 kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

TRAJİK UYGULAMALARDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Yakalanan 61 kişi arasından 13’ü tutuklanırken, trafik denetimlerinde 67 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimler sırasında 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, sentetik ecza hapları, tabanca fişekleri, 12 adet fosil, 1 adet çömlek ve 1 adet hilti ele geçirildi. Jandarma, huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak için denetim ve uygulamalara kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.