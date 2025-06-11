Jandarma 186 Yaşında, Kutlama Yapıldı

JANDARMA KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki etkinlikler, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sapanca Gölü üzerinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, “Vatan için milleti ile omuz omuza – jandarma 186 yaşında” yazılı pankart açıldı. Böylelikle, Jandarma teşkilatı, kuruluşundan bu yana yollarda, sınırda ve en zor anlarda vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini vurguladı.

186 YILLIK GELENEĞİ İLE JANDARMA

Jandarma Genel Komutanlığı, 186 yıllık köklü geçmişiyle görevini sürdürüyor ve bu yıl dönümünü çeşitli anlamlı etkinliklerle kutluyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği bu etkinlik, jandarmanın halkla olan bağını güçlendirmeyi amaçlıyor. “Vatan için milleti ile omuz omuza” mesajı, jandarmanın her zaman milletin yanında olduğunu gösteriyor.