Jandarma 186. Yıldönümünü Kutladı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Taksim’de bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma töreniyle sürdü. Etkinlikler kapsamında, Taksim’deki anıta çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi.

TÖRENE İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANI KATILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet, törende yer aldı. Topcu, Cumhuriyet Anıtı’na çelengini bırakırken, çelengin anıta konulmasının ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu. Tören, heyetin anıt önünde toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI, ONURLANDIRDI

Bu anlamlı etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186 yıllık geçmişine ve şehitlerin anısına duyulan saygıyı bir kez daha pekiştirdi.