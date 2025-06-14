Jandarma, 186. Yılını Anıtkabir’de Kutladı

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Aktaş liderliğindeki jandarma heyeti, Aslanlı Yol boyunca yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Burada, mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’NE YAZILAN DÜŞÜNCELER

Ziyaretin devamında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Aktaş, burada imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri kaydetti: “Aziz Atatürk, 186 yıldır milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Bizler, milletimizin bağrından çıkan ay yıldızlı üniformasıyla vatan topraklarının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız. Türkiye’mizin dağlarında, yaylalarında, köylerinde, karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgesinde, en ücra yollarda milletimizin yanında olmak, bizim için yalnızca bir görev değil, şerefle taşıdığımız bir mesuliyettir. Bugün, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla, milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz açıktır, terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Jandarma, asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir. Bu anlayışla, teknolojiyle donanmış, insan odaklı, eğitimli ve liyakatli personelimizle Türkiye’nin her noktasında milletimizin hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde, şanlı üniformamız altında görev ifa ederken şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Aktaş ve beraberindeki jandarma heyeti, ziyaretin tamamlanmasının ardından Anıtkabir’deki merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.