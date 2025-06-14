Jandarma 186. Yılını Coşkuyla Kutladı

JANDARMA TEŞKİLATININ KUTLAMALARI

Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli’de coşkuyla kutlandı. Tören, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve yerel protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, jandarma komandolarının gösterileri önemli bir yer aldı ve dikkat çekti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen kutlama etkinliğine, il protokolü, jandarma personeli, aileleri ve yerel halk katıldı.

TEŞKİLATIN GEÇMİŞİ VE ÖNEMİ

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar arasında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman gibi önemli isimler yer aldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’nın kutlama mesajı da okundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, teşkilatın 186 yıldır halkın huzuru ve güvenliği için çalıştığını belirtti. Bozkurt, jandarma personelinin ülkenin dört bir yanında, her an görevde olduğunu vurguladı.

FEDAKAR JANDARMA PERSONELİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının özveriyle çalışan mensuplarına teşekkür etti. Aktaş, tüm şehit jandarma personeline de rahmet dileyerek, teşkilatın toplumdaki takdirini ifade etti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ve özel bireylere madalya ve hediyelerin takdim edilmesiyle devam eden program, jandarma komandolarının sergilediği gösteriler ve yapılan tören geçişi ile sona erdi. Komandoların gösterileri, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.