Jandarma 186. Yılını Kutladı

JANDARMA KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI

Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yılı, Karaman’da coşkuyla kutlandı. Törenler, Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Program, şehitlik ziyareti ile devam etti ve sonrasında Şehit ve Gazi Dernekleri ziyaret edilerek şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelindi.

ETKİNLİKLERDE YEREL TOPLUMUN İLGİSİ

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda jandarma tarafından kurulan tanıtım stantları, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ayrıca, Jandarma Asayiş Komando Birliği, Motorize Timi ve Köpekli Tim tarafından gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni topladı. Bu gösterilerde özellikle çocuklar ve gençler, jandarmanın görev ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

PROGRAMA KATILIMCI İSİMLER

Kutlama programına Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.