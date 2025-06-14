Jandarma 186. Yılını Kutladı

JANDARMA TEŞKİLATININ KUTLAMALARI

Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümü, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde coşkuyla kutlandı. Bu özel günde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Berkay Bakkal ve Astsubay Üstçavuş Zeliha Ceylan Çakır, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

KAYMAKAM YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Ziyaretin ardından Kaymakam Vedat Yılmaz, “Jandarma Teşkilatı’nın 186 yıllık köklü geçmişiyle devletimizin gözbebeği kurumlarından biri” olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Jandarma Teşkilatımız vatandaşımızın canını, malını, namusunu korumak gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan teşkilatımız her daim görevini en iyi şekilde yapma gayretindedir” şeklinde konuştu.

BÜYÜK GÖREV VE SORUMLULUK

Bu önemli etkinlik, Jandarma Teşkilatı’nın halkın güvenliğine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır süregelen bu geleneğin devam etmesi, kamu güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Jandarma Teşkilatı, sorumluluklarıyla toplumda önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.