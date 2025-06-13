Jandarma 186. Yılını Kutladı

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Germencik İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Rıdvan Dirmilli ve ekibi, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Germencik Kaymakamı Sultan Doğru’yu ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, Jandarma Teşkilatı’nın uzun tarihi ve milletin huzurunu sağlamak için yürüttüğü hizmetler üzerinde duruldu.

JANDARMA PERSONELİNİN FEDAKARLIĞI VURGULANDI

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Jandarma Teşkilatı’nın 186 yıldır ülkenin dört bir yanında gösterdiği kararlılığı ve fedakarlığı dile getirerek, “tüm jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.” Bu kutlama, jandarma mensuplarının göstermiş olduğu özverinin bir takdiri olarak değerlendirildi.