Haberler

Jandarma 186. Yılını Kutladı

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Germencik İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Rıdvan Dirmilli ve ekibi, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Germencik Kaymakamı Sultan Doğru’yu ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, Jandarma Teşkilatı’nın uzun tarihi ve milletin huzurunu sağlamak için yürüttüğü hizmetler üzerinde duruldu.

JANDARMA PERSONELİNİN FEDAKARLIĞI VURGULANDI

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Jandarma Teşkilatı’nın 186 yıldır ülkenin dört bir yanında gösterdiği kararlılığı ve fedakarlığı dile getirerek, “tüm jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.” Bu kutlama, jandarma mensuplarının göstermiş olduğu özverinin bir takdiri olarak değerlendirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

66 Yaşındaki Adamın İşkence Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ünye'de 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’a yapılan işkencenin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Üç sanık, Yargıtay tarafından ömür boyu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haberler

Ceyhan’da Operasyonda 10 Tutuklandı

Ceyhan'da gerçekleştirilen operasyonda, 20 gözaltına alınan kişiden yarısı tutuklandı. Operasyonda sahte altınlar, silahlar ve dijital materyaller yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.