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Jandarma A.P.’yi İstanbul’da yakaladı

JASAT’TAN ARANAN ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilere dair bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma kapsamında, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan hapis cezası bulunan ve toplamda 410 ayrı suçtan dolayı 81 farklı il mahkemesi tarafından yaklaşık iki yıldır aranan A.P.’nin, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde olduğu tespit edildi.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Jandarmanın İstanbul’da gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan A.P., Tekirdağ’a getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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