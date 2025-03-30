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Jandarma, Afrodisias’ta Çevre Bilgilendirmesi Yaptı

ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aydın’da çevre koruma konusunda aktif olan jandarma ekipleri, Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti’nde ziyaretçileri bilgilendiriyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, çevre koruma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiş durumda.

ZİYARETÇİLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Ekipler, antik kente gelen yerli ve yabancı turistlere 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Kültür ile Tabiat Varlıklarının Korunması konuları hakkında bilgi veriyor. Ayrıca vatandaşlara, yangın riskleri hakkında bilgilendirme yapılmakta ve çevre sevgisi bilincinin aşılanması amacıyla farkındalık oluşturuluyor. Afrodisias Antik Kentini ziyaret eden çocuklara ise resimli balonlar dağıtılıyor. Jandarma ekipleri, tarihi mirası koruma çalışmalarına ve kontrol süreçlerine devam edeceğini belirtiyor.

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