Jandarma, Afyonkarahisar’da Magandaları Yakaladı

SİLAHLARIN YAKALANDIĞI OPERASYON

Afyonkarahisar’da düğünlerde ve eğlencelerde rastgele havaya ateş eden kişilerin yakalanması için jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri, yapılan operasyonda ruhsatsız 5 silah ele geçirdi.

TOPLU ORGANİZASYONLARDAKİ İHLALLER

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Çayırbağ beldesinde gerçekleştirilen söz, nişan, düğün ve asker eğlenceleri gibi toplu organizasyonlar sırasında silahla havaya ateş edenlerin video ve görüntülerine ulaştı. Ekipler, 10 kişinin kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit etti.

BASKIN VE CEZALAR

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, şarjörüyle birlikte 65 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyon sonucunda, ilgili şahıslara toplamda 42 bin 462 TL idari para cezası verildi.