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Jandarma Afyonkarahisar’da Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, düzenledikleri bir uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeleri de ele geçirildi.

ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Elde edilen bilgilere göre, jandarma ekipleri İ.S., S.T., F.N.D. ve H.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, ekipler, şahısların kullandıkları aracı Çobanlar ilçesinde durdurdu. Yapılan arama sonucunda 11 adet sentetik ecza, 1.98 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Olayın ardından, ilgili şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

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