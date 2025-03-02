Jandarma, Akhisar’da Kaçak Tütün Ele Geçirdi

JANDARMA EKİPLERİNDEN BÜYÜK OPERASYON

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişinin iş yerinde gerçekleştirdikleri aramada çok sayıda boş ve dolu makaron ile tütün ele geçirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Akhisar ilçesi Medar Mahallesi’nde 51 yaşındaki Z.T. isimli şahsın iş yerinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN YETİŞKİNLERİN DETAYLARI

Arama sonucunda, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet manuel sigara sarma makinesi, 8 bin 260 gram tütün, 10 bin 200 adet boş makaron ve 1.280 adet dolu makaron bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi. Bu tür operasyonların, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir yere sahip olduğu ifade ediliyor.