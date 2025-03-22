Jandarma Anamur’da Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

ANAMUR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği operasyon sonucunda farklı uyuşturucu maddeler ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Anamur İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir çalışma yürüttü.

OPERASYONUN DETAYLARI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Bu operasyonda şüpheli B.E.A. yakalanırken, çeşitli miktarlarda bonzai, eroin, suçtan elde edilen 5 bin 900 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.