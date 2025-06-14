Jandarma Anma Töreni Gerçekleşti

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ANILDI

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı kuruluş yılı dolayısıyla şehitlerin kabri anıldı. Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

ÇELENK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Jandarma Komutanlığı personnel, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törende şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve ardından Tümgeneral Topcu, mezarları tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.