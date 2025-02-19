More
Gündem

Jandarma Aracı Kar Nedeniyle Şarampole Yuvarlandı

jandarma-araci-kar-nedeniyle-sarampole-yuvarlandi

KAZA NEDENİYLE ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Karamürsel ilçesi kırsal Oluklu Mahallesi, Aşıklar Tepesi mevkiinde gerçekleşti. Jandarma trafik aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten yuvarlanan araçta yer alan jandarma personeli F.K. ile O.S. yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle ekipler, bir süre bölgeye ulaşmakta zorluk çekti.

Sağlık ekipleri, O.S.’ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hafif şekilde yaralanan F.K. ise ambulans içinde tedavi edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Market Yangını Korku Yarattı

Osmaniye'deki bir marketteki yangında bir çalışan dumandan etkilendi. Apartman sakinleri güvenlik için tahliye edildi; itfaiye yangını kontrol altına aldı.
Gündem

Üç Katlı Binada Yangın Çıktı

Fatih'te bir üç katlı binanın çatısında akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle hızla kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.