Jandarma Aracı Kar Nedeniyle Şarampole Yuvarlandı

KAZA NEDENİYLE ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Karamürsel ilçesi kırsal Oluklu Mahallesi, Aşıklar Tepesi mevkiinde gerçekleşti. Jandarma trafik aracı, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten yuvarlanan araçta yer alan jandarma personeli F.K. ile O.S. yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle ekipler, bir süre bölgeye ulaşmakta zorluk çekti.

Sağlık ekipleri, O.S.’ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hafif şekilde yaralanan F.K. ise ambulans içinde tedavi edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.