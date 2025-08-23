Jandarma Aracına Silahlı Saldırı Görüntüleri

SİVEREK’TE SILAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, daha önce karıştıkları bir konu nedeniyle haklarında zorla getirme kararı bulunan Yılmaz S. (44) ve kuzeni Necati S. (39), adliye çıkışında uğradıkları silahlı saldırı ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yaralı kuzenlerin tedavisi devam ederken, olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde gerçekleşti. Jandarma ekipleri, daha önce karıştıkları bir olay yüzünden zorla getirme kararı olan Yılmaz S. ve Necati S.’yi adliyeye getirdi. Adliyedeki işlemler tamamlandıktan sonra, kuzenlerin bindirildiği jandarma aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olay esnasında yaralanan kuzenler, ambulansla hastaneye sevk edildi. Saldırının ardından jandarma aracında hasar meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın kuzenlerin içinde bulunduğu jandarma aracına ateş ettiği anlar kaydedildi.

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Gözaltına alınan şüphelinin ifadelerinin alınmaya devam ettiği bildirildi. Yaralı kuzenlerin hastanedeki tedavi sürecinin ise sürdüğü öğrenildi. Olay, hem ilçede hem de çevresinde büyük yankı uyandırdı.